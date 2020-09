Marina Rébori Bianchi es una de las candidatas al Municipio de Carmelo por el Frente Amplio y se mostró interesada en aclarar los contenidos y reacciones generados en una nota publicada en Carmelo Portal, sobre la dedicación en política, las responsabilidades asumidas y la importancia que su candidatura representa, al decir de ella, mucho más que un nombre, y allí aparece la presencia de un equipo.

“Cuando se propuso mi nombre dejé claro que eramos un equipo y no siempre podré estar si soy concejal. En la primera línea esta Eugenio Petit, Sergio Vence, gente que ha estado siempre en el Municipio y ha tenido casi cero falta”, aclaró, en la mañana de RadioLugares.

Hoy en la publicidad política se potencia el candidato, no el resto del equipo. En los diez años de Municipio en términos generales el que perdura en el tiempo es el Alcalde. En Carmelo sucedió e incluso ha pasado que a las sesiones no concurre el titular pero tampoco los suplentes. En Nueva Palmira los concejales del Frente Amplio nunca concurrieron, por dar otro ejemplo.

Yo no puedo sacarle las castañas del fuego a los compañeros de Palmira. Por eso nosotros tenemos un equipo con un curriculum legítimo de haber trabajado cinco años en el Municipio y yo tengo una militancia política de 30 y picos de años después de la salida de la dictadura. Militancia que jamás me ha dado un peso. Armé una cooperativa por ejemplo.

¿Por qué el titular no es el Dr. Eugenio Petit y no va por la reelección? En la interna ¿no se manejó su nombre?

No, básicamente en el equipo está la militancia de muchas mujeres. Nuestro planteo mas firme es que el Municipio sea de género inclusivo y nos parecía importante poner en primer lugar a una mujer que siempre ha batallado por los derechos de las mujeres y los excluídos. En esto hay una imagen pero también un contenido para mostrar. Seremos mujeres en la política que además piensen, que hagan política, que sean retobadas. Que no venga un caudillo y nos mande hacer cosas. Nosotros decidimos que queremos hacer. Esa es la idea, por eso Eugenio está en la primera línea, si yo en algún momento no puedo asistir a una reunión él o la mujer que está en tercer lugar, me pueden cubrir.

Le parece que en los gobiernos municipales locales se ha dado poca participación a la mujer?

Hay mujeres sí, el tema es con qué cabeza esa mujer se planta.

¿Y cómo estuvieron las mujeres políticas en esta gestión?

Nosotros sin criticar a Alicia (Espíndola) persona, como mujer política ha respondido continuamente a las directivas de Moreira y ha recurrido permanentemente entre comillas a los mandatos de Moreira, de Guillermito. No ha tenido tanta autonomía y no tiene las características de una mujer feminista. Nosotros preferimos no hablar mucho de Moreira, pero ella lo ha defendido. Un Moreira que representa lo mejor del patriarcado con sus acciones y actitudes. Nos parece lamentable que las mujeres lo defiendan.

Pero su grupo político nunca presentó este tema como una inquietud o una disconformidad en el seno del Municipio de Carmelo en toda esta gestión. Nunca le cuestionaron a Espindola no ser feminista. Por el contrario siempre votaron todo por unanimidad.

Eugenio (Petit) siempre tiene una actitud negociadora. Hay cuestiones que si no salen por unanimidad no se dan, entonces a veces, al quedar en minoría es preferible que venga una plata para acá, aunque no venga para lo que nosotros planteamos que es lo mejor. De todas formas prefiero no responder por Eugenio.

Pero es usted que lo pone como ejemplo y lo menciona.

Sí, pero en lo Municipal es la primera vez que voy a incursionar. La política no es solo lo municipal, esta vez los compañeros propusieron que yo estuviera aquí.

Insisto que usted plantea un perfil de la Alcaldesa Espíndola donde dice que respondió a los mandatos de Moreira. Pero eso jamás desde los concejales frenteamplistas plantearon debatirlo o denunciarlo en el Municipio de Carmelo. Nunca se habló de su planteo y los concejales del Frente Amplio de Carmelo -reitero- le votaron todo al moreirismo. Incluyendo los parrilleros, la guitarra y temas vinculados con los Barracones que tuvieron repercusiones en la sociedad.

Yo de todos esos temas no voy a responder. No estaba. Ni siquiera era parte del equipo de Petit.

¿Petit no integra su lista? ¿de qué grupo es?

El es del Espacio 567 y yo estaba en la 3311. Eugenio es un gran compañero. Empuja las políticas de género, intenta pelear contra su propia formación patriarcal. Como lo hacen todos los hombres y bien por él que lo está empujando, corriéndose a un costado para darle participación a la mujer. Estas transformaciones son muy grandes para hacerlas entre uno, dos, tres o cinco años.

Para eso hay un lote de mujeres en la agrupación. Algunas tenemos historias con la violencia de género. Con la violencia doméstica. Cuando ibas a denunciar a la Comisaría y los milicos se te reían en la cara. Yo viví todas esas cosas. Por eso es bueno tener un lugar en la política que no hagan ruido cuando estas hablando, que no te hablen encima, que tu palabra sea escuchada es una batalla incluso dentro del Frente Amplio.