PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El próximo domingo 13 viene a Carmelo el Senador Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto

El encuentro será en Club Union 15:30 hs y habrá caravana desde la Querencia al club a la hora 15:00, señalaron fuentes políticas.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El senador realizó ayer un video para informar que, durante la votación de su desafuero en la Cámara de Senadores, se retirará de la sala, amparado por el artículo 121 del reglamento del Senado.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“He decidido actuar de acuerdo a lo establecido en el artículo 121 del reglamento del Senado, que establece que no puedo ser juez y parte en la definición de este asunto por lo que me retiraré de sala en el momento de la votación estando a lo que el cuerpo decida. Manifiesto también públicamente mi deseo de que se investigue en profundidad lo ocurrido con las actas del 2006, en el entendido de que hay actores que se repiten en la causa que se me pretende imputar que habrían actuado de la misma forma 13 años después”, dijo Manini.