Ombúes de Lavalle, 9 de septiembre de 2020.

Sres. Carmelo Portal

Presente.

En mi carácter de Jefe de Obras del Grupo Vial Oriental, agradezco la difusión que realiza sobre las obras llevadas a cabo en el marco de la Licitación Internacional PPP CIRCUITO No 1. El Puente sobre el Arroyo Las Vacas forma parte de este grupo de obras, conjuntamente con 9 puentes mas en las Rutas No 57 y No 54 y una red carretera a construir y mantener de unos 250 km. Por lo esperado del mismo, sus características singulares y lo que significará a futuro para la zona, el “Puente” es sin lugar a dudas una obra emblemática.

Lo primero a expresar a esa Sociedad a la cual nos debemos con lo que hacemos y valorando el esfuerzo de todos y cada uno de los obreros, empresas, proveedores y profesionales intervinientes, es que las OBRAS CONTINUAN DESARROLLANDOSE A MUY BUEN RITMO, en un todo de acuerdo al Proyecto y los requisitos del Pliego de Condiciones de la OBRA, respetando cada etapa que surge del mismo. Estos proyectos fueron realizados por destacados profesionales uruguayos y su ejecución y contralor, es llevada a cabo por empresas nacionales y el Órgano de Control PPP del M.T.O.P.

Las características del lugar de emplazamiento del Puente, una zona baja e inundable y las propiedades de los suelos próximos al Arroyo, son de una capacidad soporte limitada e inestables. La altura requerida de los terraplenes de la obra de unos 13 m, indicaba una secuencia de construcción donde primero se construyeron estos, para que el “terraplén de acceso” tuviera el suficiente periodo de asiento y a su vez comprimiera previamente los suelos donde se realizan las fundaciones próximas al acceso del Puente.

Cada “apoyo” del puente denominado pilote de fundación, debe alcanzar la roca de mayor firmeza. Estos pilotes son construidos mediante técnicas de perforación unos 12 m por debajo del nivel 0.

Una vez construidos, son ensayados para su aprobación por el LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE FUNDACIONES de la FACULTAD DE INGENIERIA, siendo el único Instituto habilitado por parte del ESTADO para dicha aprobación. El ensayo busca mediante una onda, saber la continuidad e integridad del pilote o apoyo.

A la fecha existen construidos 10 pilotes en el Puente, de los cuales 6 (los construidos en el Arroyo mediante ataguía), han sido ensayados por dicho laboratorio, siendo los resultados de total satisfacción. En estos se construyen “los cabezales” donde apoyan las COLUMNAS que pueden observarse a simple vista. Estas COLUMNAS, también han sido aprobadas en su construcción y resultados, lo que ha permitido construir la totalidad de las “vigas transversales” que apoyan sobre estas.

A la fecha resta ensayar los 4 “pilotes” que se encuentran por debajo del terraplén. Estos fueron construidos como requisito de los procedimientos constructivos, desde la altura superior, para que el suelo donde serian construidos fuera comprimido por el peso de dicho terraplén. Terminada esta etapa, se retira parte del material de terraplén para ensayar estos cuatro pilotes y proceder a construir los “estribos” del puente y comenzar el montaje de las piezas prefabricadas, hoy en proceso de construcción. Las piezas prefabricadas (vigas de 25 m de longitud y losas de tablero), comenzaran a llegar al sitio en la segunda quincena del mes de septiembre para comenzar el montaje en el lado Norte. Por otra parte, se continuará una vez arribada al sitio los equipos, con los

pilotes en el lado Sur, donde fueron ya trasladadas las armaduras para los nuevos pilotes a construir.

Agradezco una vez más, la justa y correcta divulgación de los avances de la obra y que nos permita llegar por su medio, a difundir en la región, lo que hacemos con el equipo y personal de las obras. Me reitero a sus ordenes para cualquier inquietud o información que entiendan necesaria durante este desarrollo de obras.

Saluda a usted:

Ing. Enrique Medina De Giobbi.