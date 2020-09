PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“Vine a Juan Lacaze y me saco la campera, porque Juan Lacaze tiene corazón, y el corazón bombea sangre a 37 grados. Por eso me saco la campera. No como algún atrevido que dijo que este era un pueblo frío”, dijo el candidato a la Intendencia por el Frente Amplio Jorge Mota en un acto de la Lista 345 B de Arturo Bentancor, candidato por Juan Lacaze.

Sin nombrarlo Mota se refirió al Director del Taller Municipal y Escuela Taller de Artes y Oficios Patrimoniales de la Intendencia de Colonia, Hugo Durán, quien entrevistado en junio por Canal 4 de Juan Lacaze, hizo referencia a que no se sacaba la campera porque tenía frío.

En aquella oportunidad Durán expresó “…cuando vengo a Juan Lacaze tengo frío…porque yo vengo de un pueblo que según la etapa del año y según la circunstancia económica está con frío y está con calor. Yo soy de Ombúes, un pueblo agrícola ganadero que si las cosechas venían bien todos nos sacábamos el saco y nos sacábamos todo y andábamos como si fuéramos la playa y la playa más cerca quedaba a 40 kilómetros. Yo vengo a Juan Lacaze y encuentro un pueblo frío, y pasan los años y sigo sin entender la mentalidad de la gente de Juan Lacaze. Y vengo y siento frío porque sigo sin entender, por eso no me saco el saco”.

Durán puso énfasis en una visión critica y explicó: “Veo una frialdad…en una de las ciudades mas importantes del Uruguay. En una de las ciudades que fue líder industrial, en una de las ciudades que era protagonista absoluta en todo lo que era el contexto productivo del Uruguay. Y no hablo de Colonia hablo del Uruguay. Y pasó a ser una de las ciudades mas chatas mas asistencialistas mas dormida en el tiempo.

Más adelante expresó: “… tiene un puerto comercial y deportivo, tiene brutas instalaciones que ya quedaron obsoletas y el pueblo no se preocupa en empujar en meterle sangre en meterle ideas, en meterle pertenencia.”

El jerarca fue crítico sobre las políticas asistencialistas que a su entender generó la pasada gestión definiendo ese concepto cuando expresó: “La empresa por encima del ciudadano, “Juan Pueblo no existe mas….”

“Nos pusimos un País asistencialista que ya no es sólo Juan Lacaze, un País asistencialista y qué nos sucedió? Nos comemos a nosotros mismos hasta que existan los recursos y después que venga quién. Juan Pueblo no existe más. El cuentito de Juan Pueblo no va. Entonces uno cuando viene tiene frío, yo tengo frío”.