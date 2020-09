PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La contratación de empresas para trabajos públicos es uno de los temas que se vienen abordando por diversos candidatos al Municipio de Carmelo, la transparencia, las garantías de las licitaciones públicas y la forma de canalizarlas dicen mucho a la igualdad de oportunidades.

En ese sentido Luis Lopez candidato a Concejal Lista 2904-A Partido Nacional, en Radiolugares fue crítico con la falta de publicidad de los llamados a empresas para realizar trabajo en el Municipio de Carmelo.

“Las empresas locales ni se enteran de los llamados”, sentenció, quien además dudó si una cantidad importante de empresas tienen todo en regla como para presentarse. En esa línea apuntó a que se podrían crear cooperativas y por supuesto darle publicidad a los llamados.

López que es constructor se puso como ejemplo y recordó que cuando se realizó la licitación del Teatro Uamá lo llamaron directamente de la Junta Local (el Municipio no existía) “participaron en esa oportunidad cinco empresas -algunas de Montevideo- esa licitación la gané yo, pero si no me llamaban nunca me hubiera enterado”, comentó.

El candidato nacionalista señala que hay mucho desconocimiento en cuanto a las licitaciones “los municipios deberían llamar a las empresas locales y avisar,” dijo López.

Su idea es que el municipio debería ser notificado por parte de la Intendencia de Colonia de las obras en la ciudad y desde allí darle publicidad e informar a todas las empresas locales.

“Con las rampas fue una desprolijidad. Los parrilleros de las playas, no tuvieron control. Son cosas muy sencillas y simples de controlar,” concluyó