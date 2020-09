PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Ministro del Interior Jorge Larrañaga anunció en su visita a Colonia que nuestro departamento contará con veinte policías más en su plantel.

El jerarca dijo que será muy estricto en no aceptar “esa suerte de estado de S.T.I.P. donde los funcionarios pasan meses o años certificados, esto no va más, se terminó,” puntualizó.

El S.T.I.P. es la sigla del llamado Subsidio Transitorio de Incapacidad Parcial que se otorga al personal policial activo que se incapacita para la tarea habitual. Esto sucede cuando el policía sobrepasa el uso de certificación médica de 60 días por cualquier causa, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año que se trate.

Los cambios anunciados por Larrañaga de permanencia máxima en el S.T.I.P. por situación de enfermedad no puede exceder un año, de lo contrario “la junta médica se tendrá que expedir o de lo contrario va a retiro.”

En nuestro departamento hay más de 90 policías dentro del S.T.I.P. señaló el ministro quien aclaró que “uno no va perjudicar derechos adquiridos de personas, no va a desconfiar de ellas, pero no es posible que alguien puede estar, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho o nueve años en el S.T.I.P. como ha pasado y tenemos ejemplos.No va más, el Estado no puede pagar sueldos en esa situación.”