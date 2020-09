Antes de abordar el tema del salario del intendente, el edil frenteamplista Michael Skafar precisó que es una función normal que una Junta Departamental trate estos asuntos. Sin embargo, además lo vio lógico y necesario desde la perspectiva de los recortes que se ven en todo el mundo y en particular en nuestro país, producto de la pandemia. En ese sentido fijó su posición en dar una señal de austeridad al fundamentar la propuesta de rebajarlo. También aclaró que en ello hay algo de simbólico porque la cifra no cambia o impacta en el presupuesto departamental. El dirigente socialista lamentó que los ediles del Partido Nacional no permitieran un debate en la Junta Departamental. Lo que sigue es parte de la entrevista que mantuvimos con Skafar una mañana en Radiolugares.

Usted menciona situaciones particulares como la pandemia, los recortes del gobierno nacional, califica el ajuste a nivel país de “motosierra y pico”, precisa que no habrá ajustes por IPC, pérdida del salario en los trabajadores, recortes fuertes en el presupuesto nacional. Habla que todos los uruguayos no tendrán aumentos salarios pero el Intendente de Colonia se lo reajustará por el IPC.

Fundamentos muy fuertes para revisar el salario del intendente de Colonia. Ahora en esa contextualización deberíamos decir también que el Intendente de Canelones (de filiación frenteamplista), gana un salario de $ 447.665 pesos uruguayos, mucho más incluso que el del Intendente de Colonia ¿este encare es político o se ve solo una parte?

A ver mi amigo yo soy representante de los ciudadanos de Colonia. Si hay algo que está incorrecto en otro lado no puedo opinar de lo que no se. Yo creo que las señales de austeridad hay que darlas en todos lados. Nosotros tenemos que velar por los intereses de los colonienses. Nosotros los socialistas hemos sido críticos de esta administración pero hemos acompañado algunas iniciativas porque la prioridad son los ciudadanos. Por supuesto que los problemas de esta Intendencia no son los del salario del Intendente. Son el manejo clientelar, los amigos que trabajan, todos los tenemos del manejo despótico de un intendente que se cree dueño de la pelota. Genera hechos vinculados al abuso, en eso pretendemos dar una señal. Las leyes de la democracia indican que el Partido Nacional tiene la mayoría y ellos decidieron ajustarle el salario por IPC. La gestión de esta intendencia es indecente.

En esa mirada de austeridad ¿están dispuestos a revisar los dineros que ustedes reciben en vales de combustible?

Yo soy bastante pícaro y pensé -Si estos tipos son inteligentes -que obviamente no lo fueron- engancharían el tema del intendente con el retorno de gastos de los ediles pero no lo hicieron. No tengo ningún tipo de problema en discutir eso. Podemos discutir las cifras. En realidad yo pago para trabajar y mis compañeros pagan de sus bolsillos para hacer las tareas de contralor. Solo ir a Colonia desde Valdense me cuesta mil pesos…

Nosotros conocemos algunos casos de ediles que hacen “una vaquita” y van en un solo auto a las sesiones

Y sí probablemente. Ahora debilitar la Junta Departamental que es la que de alguna manera controla, es darle más poder a los que sienten tener un poder absoluto y son capaces de hacer cualquier cosa. Ofrecer trabajo a cambio de favores o pasantías a cambio de otras cosas. La Junta Departamental es la que tiene que controlar. Los socialista no tenemos problema con el dinero pagamos para trabajar.

La Constitución de la República establece que los ediles son honorarios. Decir que pone dinero para trabajar está demás. Además estamos hablando de cifras importantes que reciben los ediles.

Usted confunde, lo que hay es resarcimiento de gastos.

Lo puede rotular como “resarcimiento de gastos” pero los ediles reciben un dinero.

Usted se equivoca aquí no hay sueldos.

¿Qué entiende usted por cargo honorario?

Que no reciben remuneración salarial. Si Usted va y viene de Colonia Valdense a Nueva Palmira, además que trabajo, no puedo estar cuatro horas arriba de un ómnibus. Usted va gastar dinero, es lógico, en otro momento recibía contra boletas, pero yo no lo cambié a eso.

Hablemos de ahorros en dineros públicos. En base al valor que tiene el combustible, solamente la bancada del Frente Amplio a los colonienses nos cuenta mensualmente unos $ 600.000 entre titulares y suplentes.

Nunca saque la cuenta. La administración del Partido Nacional cuesta millones de dólares por mes. Entre los tipos que no van a trabajar, entre el combustible…

Bien pero ahí debería estar su trabajo controlando. ¿lo hace?

Usted centra el tema en dudas…

No, lo estamos centrando en sus palabras iniciales: austeridad y decencia, ¿usted tiene dudas que su bancada le cuesta mensualmente a los colonienses 600 mil pesos?

No tengo ni idea.

¿Usted tiene idea de sus gastos en la Junta Departamental?

Yo no cobro directamente, lo hace un compañero y se reparte entre los doce compañeros que trabajan.

¿Y cuánto recibe por mes?

Unos diez a doce mil pesos. Ahora en ese ejemplo el Partido Nacional tiene mayoría en la Junta Departamental. Los ejemplos se deben dar de arriba hacia abajo. Si el Intendente gana cuatrocientos mil pesos y además se ajusta por IPC esa es una señal hacia los colonienses. No me parece bien poner un manto de duda en los organismos de contralor.

Bien, pero los dineros que reciben los ediles, también es un costo que debe asumir la sociedad coloniense.

El porcentaje que cuesta la Junta en el presupuesto es mínimo.

Pero usted fue el que propuso hablar de austeridad

Salvo que nadie controle nada sería un gasto, estamos para eso.

Ya que menciona el rol de contralor de la Junta Departamental de Colonia ¿qué pasó con la formacion de la Comisión del Hospital de Colonia? Ya se expidió la Justicia pero los colonienses hasta el día de hoy no conocemos nada del trabajo de esa investigadora que formaron los ediles. Lo que si sabemos es que a los colonienses eso nos va costar carísimo.

El Frente Amplio advirtió en reiteradas oportunidades que había una situación compleja. El ex intendente Zimmer y las autoridades de la época pensaron que lo iban a solucionar de una manera. Para todos lo más importante fue que Colonia tuviera un gran hospital.

Usted está hablando de lo previo. Yo le hablo de la Comisión Investigadora de la Junta Departamental que hasta hoy se desconoce sus logros. ¿Cuál fue el resultado?

Si la bancada del Partido Nacional no agenda el tema y lo incorpora al orden del día nosotros no nos enteraremos.

Pero la comisión estaba integrada por todos los sectores políticos, repregunto ¿por qué no salen los ediles del Frente Amplio que integran dicha comisión y hablan?

Los informes se dan en sala. Llame a la Secretaria y preguntele por qué no agendó el tema y por qué no se permitió a la comisión que se expresara en sala.

Pero ese es su trabajo ¿usted como Edil que sabe de la Comisión Investigadora del Hospital de Colonia?

Yo trabajo en Asuntos Internos, llame al coordinador de bancada si quiere datos.

Más allá de esos formalismos entre los ediles del Frente Amplio ¿no hablan de esa comisión investigadora?

De verdad no estoy al tanto. Se que es un tema complejo. He leído algo el expediente pero hay situaciones jurídicas. Para mi lo valioso es que tenemos un gran hospital. Necesitamos un gobierno más transparente para que esas cosas que a usted le quedan en el aire sean más claras. La responsabillidad fue del Gobierno Departamental, si la Junta pudo o no controlar no es lo importante. Para mi no hay que culpabilizar a la Junta Departamental, si un edil cobra o no, el ejemplo tiene que arrancar desde la gestión.