El secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala dijo en conferencia de prensa desarrollada en la central sindical que el paro fue “importante, extenso y amplio”.

Abdala remarcó que los trabajadores colocaron “todos los énfasis” en la defensa del trabajo y que es imprescindible que tanto la inversión pública como privada se enfoquen en la generación de puestos de trabajo de calidad. En este sentido, consideró que por el contrario, el gobierno ha presentado un proyecto de presupuesto “donde la única preocupación es la del déficit fiscal”, cuando lo que se necesitan son políticas contra cíclicas que tiendan una mano a los sectores más vulnerables y promuevan el trabajo de calidad.

En otro orden, Abdala se refirió a otros aspectos de la plataforma del paro general relacionados a las propuestas elevadas por la Intersocial, como la renta básica y el reclamo para que en el presupuesto se asignen los recursos necesarios para implementar políticas públicas adecuadas para luchar contra la violencia machista. Asimismo, Abdala recordó que el movimiento sindical en este contexto nacional actual, se sigue ubicando como garante en defensa de la democracia, en la búsqueda de la verdad y la justicia.

Por su parte el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, pidió “discutir ideas para atender las urgencias de la gente. Y no vamos a bajar el nivel a donde algunos nos quieren llevar. Allá ellos los que insultan y lanzan odio por todas partes. Allá ellos. Nosotros debatimos ideas”, enfatizó. “Hay pérdida de puestos de trabajo, pérdida de salario, no se atiende a los sectores más desprotegidos de la pobreza, hay 100 mil personas comiendo en ollas populares, esos son motivos suficientes para parar”, argumentó Pereira. “La lucha es permanente y el paro es una herramienta táctica que se debe utilizar con reflexión. No podemos hacer paros todos los días pero todos los días hacemos algo para discutir estas cosas como parte de la agenda nacional”, señaló.

Sobre los cuestionamientos a las medias que adopta el movimiento sindical, Pereira dijo que no conoce ninguna transformación en el mundo que no se haya hecho con huelgas y paros y que en los países desarrollados, donde los sindicatos son fuertes, los derechos también lo son, en cambio, en las naciones donde los sindicatos son frágiles, los derechos de los trabajadores son vulnerados.

El presidente del PIT-CNT aseguró que el movimiento sindical uruguayo fue cauto en este tiempo de pandemia para ir definiendo su plan de acción. En este sentido, destacó que estos seis meses del gobierno de Lacalle Pou fueron los de menor conflictividad en los últimos 25 años. En relación a las medidas adoptadas por el gobierno durante la pandemia, Pereira cuestionó que Uruguay haya sido el país que menos invirtió en materia social de toda América Latina, tal como lo informó la CEPAL.

Como ya ha informado el Portal del PIT-CNT, los ejes centrales del paro general refieren al trabajo, por un presupuesto popular que incluya recursos para la educación, la vivienda, la salud y contra los recortes, entre otros temas. Precisamente en relación a los temas centrales del paro, Pereira señaló que lo que está en debate es qué modelo de país queremos. “Yo no quiero vivir en un país en el que 100 mil personas tengan que hacer cola para comer”, subrayó.

Vía: Pit-Cnt