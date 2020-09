Carmelo, 17 de setiembre de 2020

Sr. Redactor Responsable de

Carmelo Portal

Presente

Atento a una entrevista realizada por periodista de Radiolugares en la mañana de hoy

en la plaza Independencia de nuestra ciudad al Sr. Alejandro Brusco, publicada ésta en la

página de Facebook correspondiente, la cual miré hace aproximadamente una hora; elevo esta

nota dirigida a quienes aparecen en el encabezado.

El Sr. Alejandro Brusco hace público un proyecto, según él, ya manifestado por su

persona a la Agencia Nacional de Vivienda sobre la intención de utilizar un inmueble de la ANV

de la ciudad de Carmelo con destino Centro de recuperación de adictos o similar. Expresando

que se le contestó desde ese organismo inmediatamente y en forma positivamente valorado

como muy buena iniciativa.

Cómo más de una vez lo he expresado, no vengo de cuna política, y me sorprenden

estas actitudes, igualmente, al no ser político, solo me causa jocosidad lo expresado por el Sr.

Alejandro Brusco.

Del inmueble en cuestión, tengo relevamiento, planos, presupuesto de recuperación

constructiva y análisis de resemantización del mismo; dado que fui supernumerario de la ANV

desde su creación hasta enero del corriente año en que me jubilé. En seis oportunidades

realicé la tasación del inmueble para su puesta a remate, y en dos oportunidades se me solicitó

y presenté, presupuesto tentativo profesional de reparaciones.

En cuanto a la propuesta de Centro de recuperación de adictos, esta iniciativa la

planteamos en el mes de marzo de este año con César Fonseca, coordinador de Cabildo

Abierto, Eduardo López, candidato a Intendente de Colonia bajo el sub lema Cabildo y mi

compañera Valeria Olivera. Hicimos las evaluaciones correspondientes y plantee la utilización

del bien inmueble en cuestión. Tanto así que decidimos elevar un anteproyecto al ministerio

de vivienda ordenamiento territorial y medio ambiente, del cual depende ANV.

Dicho anteproyecto fue presentado por mi persona en entrevista con la Ministra Dra.

Irene Moreira y su secretario Gonzalo Reisig el día 11 de agosto de 2020 en la secretaría del

ministerio en Montevideo, contando además con la presencia de Eduardo López y Sergio

Hernández, candidato a Concejal de la ciudad de Tarariras perteneciente al sub lema Cabildo.

El anteproyecto quedó a estudio del Ministerio y la Ministra expresó a su secretario,

“lo enviamos a ANV”. Reitero 11/08/2020.

Sobre esta iniciativa, no habíamos, los creadores, dado comunicación pública alguna

hasta el día martes 15/09/2020 dónde expuse parcialmente lo llevado al Ministerio en una

audición contratada que expongo a las 10:30 hs en Radio Carmelo.

El mismo martes, personas que escucharon la audición, se comunicaron conmigo para

interesarse en la propuesta y conocer más detalles, tal fue así, que coordiné para la semana

próxima una visita a una clínica de tratamiento en el Dto. de San José.

En lo personal, me resulta maravilloso que otros candidatos a Concejal se preocupen

por similar temática.

Igualmente maravilloso me resulta la coincidencia sobre el proyecto, el bien inmueble,

el ministerio sobre el que se llevó la propuesta, el conocimiento del inmueble, la situación de

deshabitado, la tenencia por parte de la ANV, y el preciso momento en que el Sr. Alejandro

Brusco lo promociona como iniciativa propia, hoy 17/09/2020, cuando recién lo había hecho

público quien suscribe el 15/09/2020.

Recordando qué no soy político, quiero se me permita exponer estas línea a la opinión

pública por los medios que correspondan.

Sin tener una definición sobre los sucesos, en algunas opiniones se puede leer “plagio”,

“trasiego de información”, “copio y pego”, “de replay”, etc.

Me comuniqué inmediatamente con la secretaría en cuestión, hablé con el Sr. Gonzalo

Reisig quien me dejó constancia que absolutamente nadie más ha presentado el anteproyecto

con las características del mío, quien quedó a disposición de cualquiera de los mencionados en

el encabezado para exponer ésta constancia.

Muy agradecido por prestar atención a lo escrito, les saluda muy atentamente.

Edgardo Rabino Zurdo