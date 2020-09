PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“La gran mayoría de las empresas uruguayas están aprovechando para llevar adelante diferentes reestructuras CALCAR no es la excepción así que aprovechamos para hacer nuestras puntualizaciones con el objetivo firme de no pagar por malas gestiones de las cuales no somos responsables,” publica ALTRAC en su página de facebook oficial.

“¿Qué hizo CALCAR con los 50000000 💲que le aportamos los trabajadores durante el último año para salir adelante?”, se preguntan los trabajadores cómo inicio del anális, explicando que “CALCAR históricamente ha gastado fortunas para desarrollar líneas de producción de baja ocupación, y recortado u retirado otras de alto valor agregado que permiten más trabajo con menos materia prima ejemplo fundido, manteca. Hoy también nos sacaron los postres, copos y fraccionado, mandando compañeros al seguro y poniendo en riesgo más puestos de trabajo.”

“Desde el 2009 hacia acá la gerencia engordó en un 40%, se crearon gerencias como RRHH, venta exterior, subgerencia de logística. De un ingeniero gerente de mantenimiento en el 2010 llegamos a tres, de un contador administrando toda la cooperativa a tres, nuevas accesorias además que se dieron un 30% de aumento por encima de los otros sueldos en el 2009,” reflexionando los trabajadores ” con que cara se nos pide rebaja a los que ponemos el hombro todos los días.”

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

“Cuando a nivel nacional la producción de leche no ha parado nunca de crecer en CALCAR caímos de más de 90 millones de litros en el 2013 a menos de 40 en la actualidad, error de gerencia de extensión y gerencia general.

“A principios del 2010 éramos 304 en la plantilla hoy somos menos de 200 si restamos otros 25 que son los puestos correspondientes a la hora que donamos, nos damos cuenta que se retiraron casi el 50% de las horas de trabajo. Si le sumamos que 45 de esos puestos son cargos jerárquicos nos damos cuenta de la escandalosa macrocefalia a la que llegamos,” puntualizan.

“Tenemos el capital humano la capacidad ociosa, tenemos las ventas y posibilidad de más mercados solo falta que cambie la cabeza para que vuelva la materia prima.La cooperativa es viable sin duda,” concluyen.