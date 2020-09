Por Juan Franggi (*)

¿LOS FAMOSOS ADOQUINES DE CARMELO, POR QUÉ FUERON SACADOS? ¿ERA URGENTE Y NECESARIO, O HUBO UN POCO DE DESIDIA EN ESA RESOLUCIÓN?

El 5 de enero del 2007, en respuesta a un pedido de informes realizado por el edil local del Frente Amplio Otto Fielitz, donde entre otras cosas planteaba que solo de la calle 19 de abril se extraerían unos 395.000 (trescientos noventa y cinco mil) adoquines. A los cual en ese momento al precio del dólar se valoraban en la suma de U$S 1.185.000, (un millón ciento ochenta y cinco mil dólares americanos) y cuyo destino sería trasladarlos al corralón contiguo al cementerio de Carmelo, el Director del Departamento de Obras de la Intendencia Municipal de Colonia, Arquitecto Héctor BLANCO, bajo firma informa: Que le resulta bien interesante la solicitud del informe, dado que los adoquines retirados de la calle Roosevelt (hoy Aldo Chuequito Perrini) entre las calles 19 de abril y Uruguay y que se encuentran en custodia en un espacio contiguo al cementerio Municipal, (lugar donde se llevarían las 14 cuadras de 19 de abril) estando completo en cuanto a su capacidad” (sic) sugiere que como en situaciones similares los adoquines podrían ser enterrados, dejando a consideración lo que la Junta de Carmelo considere válido.

Ante esta respuesta el Edil Fielitz responde que para almacenar bajo tierra las 14 cuadras de adoquines sacados de calle 19 de abril, se necesitaría un predio de 1.135 mts 2 (unos mil ciento treinta y cinco metros cuadrados) a una profundidad mayor al 1 mt . 50. cts (un metro cincuenta centímetros), solicitando en Edil el regreso del expediente 2006/12/11902, a la Oficina de Jurídica para que se expresara si estos adoquines, que era evidente habrían sido adquirido por la Intendencia para pavimentar algunas calles de Carmelo a principio de siglo pasado; por lo tanto integrarían el “ Patrimonio del Estado” y su administración está a cargo del organismo que los adquirió, como lo establece el Art. 68 del Texto Ordinario Ley de Contabilidad y Administración Financiera .-( T.O.C.A.F.)

Agrega Fielitz, será imprescindible, para toda transferencia, un acto administrativo y si quien recibe el bien es un organismo público deberá contar con crédito disponible para ser afectado por el valor de los bienes que reciba.

Se podrán transferir sin cargo entre organismos del Estado o donarse a entidades de bien público los bienes muebles que por acción del tiempo u otros eventos quedaran y fueran declarados “Fuera de Usos”. Art b71 del T.O.C.A.F., desconociendo él si las anteriores autoridades dieran cumplimiento con todas estas disposiciones y entre otras cosas hace referencia a la Ley 9.515, Art.57. Un. En la sección VII de las Juntas Locales “Cuidar los bienes Municipales que se hallan dentro de su jurisdicción” proponiendo al Intendente la mejor forma de aprovecharlos y cierra pidiendo articular para ejercer un control y vigilancia de los mismos, con una información periódica del stock y/o cuando sufra laguna modificación.

Si bien el Arquitecto Héctor Blanco, en su informe del 5 de enero del 20017 dice que los adoquines extraídos de calle Roosevelt entre 19 de abril y Uruguay están bajo custodia, en el informe 39/2007 del día 5 de febrero del 2007 de la Sub Dirección Departamental de Limpieza, donde la Junta Local de Carmelo había solicitado un funcionario para la custodia nocturna de los adoquines, bajo firma del sub Director de ese Departamento (esta ilegible contra firma) textualmente dice: “Pase a la Junta Local de Carmelo y cpo. de Ediles a fin de tomar conocimiento de que esta Sub Dirección no cuenta con personal a fin de dar cumplimiento a lo solicitado. Cumplido vuelva.” (sic)

Las preguntas que nos surgen, si el Arquitecto Héctor Blanco dice que con una sola cuadra el predio contiguo al cementerio estaba lleno, como hicieron para depositar las 14 cuadras retiradas de calle 19 de abril. ¿Habrían algunos adoquines sacados en las calles Uruguay y Zorrilla, otros que podrían estar en el paseo Julio Tagliafico, más los que OSE retira cada vez que realiza reparaciones en calles donde debe sacar adoquines y son llevados al predio contiguo del Cementerio Local?

Si para enterrar 14 cuadras de calle 19 de abril, unos 395.000 adoquines y colocarlos a más de 1.mt. 50 cmts. se necesitarían un predio de 1. 135 mts2, cuánta más extensión de tierra, o predio, serían necesarias si realmente hay que sumar las calles antes nombradas (aparte de 19 de abril) sumando si se retiraron los adoquines en las otras calles nombradas y los retirados por OSE?

¿Ante un pedido de informe que realice amparado por la Ley de acceso a la información pública, Ley 18.381, en la pregunta Nro.5 al Alcalde Ortiz pregunto: ¿Dónde se encuentran actualmente los adoquines y bajo la custodia de quien o quienes? Respondiendo textualmente el Alcalde: “Según información recabada puedo decir que supuestamente los adoquines se encuentran enterrados en el predio ubicado detrás del Cementerio de Carmelo y la custodia es compartida durante el día a cargo de los funcionarios del Cementerio y en la noche por el sereno dependiente de la Dirección de Limpieza” (sic)

¿Cuantos metros cuadrados tiene el predio contiguo al cementerio de Carmelo?

¿Realmente cuantos son los adoquines que ahí están enterrados y a que profundidad?

¿Los funcionarios del Cementerio que, durante el día, según respuesta firmada por el Alcalde Ortiz y el sereno nocturno de la Dirección de Limpieza tienen un stock de lo que custodian?

Referente a los Adoquines hay muchas versiones urbanas, que algunas personas tienen construcciones realizadas con adoquines de las calles de Carmelo, (versión que no sería descartada ya que el 2 de marzo del 2010, ante la Seccional Policial 3ra. De Carmelo, Mariela Arenas, Julián Ariztia, Susana Perini, Rachel Bastarreix y Otto Fielitz realizaron una denuncia por haber observado el uso de adoquines en construcciones privadas)

Otros dicen que hay alguna institución deportiva privada que tendría adoquines en su predio de las calles de Carmelo, cosa que iría contra las ordenanzas y leyes que al principio hacemos referencia y otras que como involucran a personas y no hay pruebas no haremos referencias.

Considerando que en algún momento habrá que seguir retirando adoquines de las calles que aún los tienen, calles que cada vez están peor y que no hay gente capacitada para arreglarlas, no hay mano de obra hábil para ese trabajo manual de adoquinado. ¿El Municipio tiene previsto algún lugar donde guardar los adoquines que en el futuro se retiren de las calles, o donde reubicarlos para que continúen sirviendo como pavimento, como en caso de la parte baja de la rambla.?

El Municipio de Carmelo cuenta con una retro nueva y en el cementerio con un elevador, no sería más claro y cristalino para la ciudadanía y el cuerpo mismo desenterrar los adoquines, los cuales se pueden estibar digamos en algún número fácil de manipular, (hoy hay muchos elementos de seguridad como precintos para garantizar que la estiba quede asegurada y no sea riesgosa) una vez estivados por su largo, ancho y alto se sabe exactamente cuántos hay, el cementerio cuenta con un elevador el municipio, o la propia intendencia con camiones. En el puerto comercial de Carmelo hay un galpón, que si bien está en la órbita privada, si el cuerpo Municipal pidiera depositarlos ahí podría ser una oportunidad, primero de saber la verdad de que donde solo entraba una cuadra de adoquines lograron meter unas veinte, y que una autoridad cuando conteste no lo haga diciendo supuestamente, si no hay tantos adoquines.

¿Adoquines de Carmelo, realmente están en Carmelo?

(*) Edil Departamental