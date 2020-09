El diario españo ABC organizó un foro a través e internet «España-Uruguay. Mirando al futuro» con la participación de Julián Quirós, director de ABC, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y el expresidente del Gobierno de España Felipe González.

Lacalle Pou comienza el foro mencionando sobre su llegada a la Presidencia, en un contexto muy complejo, afirmando que «la popularidad de los políticos es una montaña rusa». «Nos tomo asumir un Gobierno con muchas ganas e ilusión, en un país con condiciones socioeconómicas complejas, pero el viernes 13 de marzo se dan los primeros cuatro casos (de Covid) e inmediatamente se tomó un conjunto de medidas que, desde mi punto de vista, fueron fundamentales en el relativo éxito que está teniendo Uruguay. No estoy contento porque cualquier situación que golpea a mi país me tiene que tener al lado de los que sufren».

«A mí me toca mi país y mi gente, que es a quien me debo. Estamos con la guardia alta porque esto puede cambiar rápidamente», asevera Lacalle Pou, que apunta que evita compararse con el resto de países del mundo.

El Director de ABC (España) Julián Quirós pregunta sobre la pandemia y sobre cómo se consigue convencer a la gente que cumpla con un confinamiento no obligatorio y sobre dos medidas: las cuentas y la aprobación de la rebaja de los salarios de los miembros del Gobierno.

«Ninguno sabíamos cuál iba a ser el efecto de la pandemia, había mucho miedo y cuando hay miedo y temor es difícil razonar. No teníamos un modelo predictivo», apunta Lacalle Pou. Se trataba un tema de libertad y la libertad para los uruguayos es fundamental. Una máxima de mi Gobierno es no digas lo que sabes que no se va a cumplir», apuntala.

«Un estado policial iba a indicar que la gente no iba salir y trabajar, derivarlos al hambre. Apelamos a la conducta ciudadana, las presiones para decretar una cuarentena obligatoria eran muchas, y quizá la más fácil. Si Uruguay tiene las cifras no es por el Gobierno, es por los ciudadanos», afirma. «La libertad individual está determinada por la solidaridad con el bien común, con la sociedad. Y eso es una enseñanza que nos va a quedar a los uruguayos», apunta.

Sobre los casos importados y el foco en el turismo

Lacalle Pou señala que las fronteras de Uruguay es lo que dicta la estrategia. Señala que la frontera terrestre con Brasil es la más compleja, más que Argentina. «Estamos siguiendo los brotes, que es importante», apostilla. «Se nos viene una decisión difícil», apunta sobre la posibilidad de cerrar las fronteras con los países fronterizos por el turismo. «No estamos en condiciones de asegurar que vamos a tener las fronteras abiertas», apostilla, después de señalar que los argentinos son el grueso de su sector.

Activar la economía a corto plazo

Preguntado por los sectores en los que el Gobierno va a poner el acento para reactivar la economía a corto plazo, Lacalle Pou afirma que ahora mismo hay «un conflicto entre lo que uno quiere y lo que uno puede». «Lo que hemos hecho es tratar de alivianar la carta en los aportes al Estado, un sistema de garantías de 2.500 millones para pequeñas y medianas empresas y nosotros ahí, dentro del escaso margen, estamos pensando en hacer un impulso para que esta temporada pase menos mala»

El turismo interno como factor de la recuperación

«La vida es muy corta y muy endeble, y creo que el ser humano va a ser práctica de esa frase de ‘no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy’ y eso va a ayudar a la reconstrucción si es que los estados entienden esa reacción», reflexiona Lacalle Pou, que pone en valor el turismo interno como figura clave para activar el motor económico si bien señala que no va a suplir el mercado externo.

En esta parte del foro aparece Felipe González quien saluda al presidente uruguayo, recordando sus visitas al país. «Coincido con la idea de que es un pequeño país entre dos monstruos», afirma González, que afirma también que la frontera con Brasil es compleja de sortear.

La única certeza es la «incertidumbre»

Felipe González destaca que la única certeza que deja la pandemia es la «incertidumbre». Destaca la confianza del Ejecutivo en la ciudadanía, «esa apuesta ha salido bien y forma parte del carácter del uruguayo».

Una gestión «envidiable»

González tilda de gestión «envidiable» la del Ejecutivo de Lacalle Pou, y pregunta también por elturismo. «Alguna política anticíclica habrá que hacer, pero habrá que hacerla sin pensar que ahora incrementar la presión fiscal es una buena idea», añade.

Lacalle ahonda ahora en la fotografía económica

«El grupo de asesores señala que hay dos caminos distintos, el mundo con vacuna o el mundo sin vacuna. Este tenemos que ver si vamos a abrir las fronteras, si es por país, por país pero además por región», apunta. «Tenemos muchos escenarios que es ‘un tiempo para adelante todo lo posible, para atrás todo lo necesario», señala.

«Uruguay cambia de ideología pero no cambia las bases de un Estado que le hacen creíble»

Preguntado por si está pensando en impulsar modelos de colaboración público privada, Budiño señala que es un destino muy atractivo para inversores. Destaca Lacalle Pou que ya en la campaña electoral defendió planes migratorios para quien quisiera invertir en el país. «La seguridad jurídica. Uruguay cambia de ideología pero no cambia las bases de un Estado que le hacen creíble. Siempre genera estabilidad y eso en los momentos de dificultades surge con más fuerza».

«Es una gran noticia que encontremos políticos que apelen a principios tan esenciales y que ahora parecen ponerse en cuestión»

Reflexiona el director de ABC sobre la seguridad jurídica que «ciertas políticas adecuadas y sensatas tienen resultado si se mantienen a largo plazo. Y eso el algo que ahora mismo no esté consolidado en muchas partes del mundo, ni siquiera en España. Es una gran noticia que encontremos políticos que apelen a principios tan esenciales y que ahora parecen ponerse en cuestión. Es lo que me llama la atención de estos minutos entre el presidente Lacalle y el presidente González»

«Muchos líderes actúan en base a su electorado y a veces no lo hacen en representación de sus países y eso es una fragilidad»

Cierra el presidente Luis Alberto Lacalle Pou su participación en este Foro ABC. «El presidente González siempre estimula con sus razonamientos… Creo que estamos viviendo un momento en el mundo que muchos líderes actúan en base a su electorado y a veces no lo hacen en representación de sus países y eso es una fragilidad. Y atenta contra la unidad del resto de los países en el concierto internacional. Si un Gobierno piensa en su país y entiende su ubicación en el mundo, ahí la comunidad internacional se puede beneficiar».