Este martes se realizó el cierre de Campaña de la lista 1600 del Partido Colorado que patrocina la candidatura de Nibia Reisch a la Intendencia de Colonia.

Acompañaron la actividad el Ex Presidente Dr. Julio María Sanguinetti, el Ministro de Ambiente, Adrián Peña y Sub Secretario de Industria Sr. Walter Verri , quienes destacaron el trabajo y la capacidad de la actual candidata para dirigir los destinos de colonia.

El acto, cuidando todos los protocolos se realizó en el Hotel Mirador de Colonia del Sacramento.

su discurso, Reisch aseguró que los próximos años no serán sencillos y se necesitará generar y mantener empleos con una buena administración pero volcada a la gente.

“La generación de empleo será prioritaria, la mantención será esencial”, dijo la candidata.

Respecto al Turismo, golpeado en el Departamento por la pandemia de Covid-19 la ahora diputada aseguró que “la Intendencia debe ser un socio estratégico de los operadores turísticos y no únicamente acompañarlos a las Ferias”.

Reisch enfatizó que su grupo no tiene compromisos ni dependencias con nadie. “Llegamos aquí con el esfuerzo de un grupo de personas que quiere servir a la población y no servirse”, remarcó.

“Estar acá me emociona. Soy Mujer, si, pero siento que no estoy parada frente a ustedes por eso, sino porque supe ganarme un lugar en base al trabajo, la constancia y la responsabilidad. Nadie me regaló nada, y nunca pretendí que nadie me regalara nada. El domingo necesito que no me regalen nada. Quiero que piensen, que hablen, que motiven en estos días, que analicen quien será el mejor conductor para los destinos de este hermoso departamento. Movamos la modorra, volvamos a creer en la política para servir, entusiasmemos a los desencantados, dejemos todas nuestras ganas para ganar esta elección”, concluyó