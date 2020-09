PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La directora de Salud de Colonia, Alejandra Torres, dijo a Radio Monte Carlo que la situación sanitaria en el departamento “es preocupante”. En la mañana de hoy más de 100 personas se encontraban aisladas, esperando el resultado de los hisopados.

“Y todo por el brote de COVID-19 que inició con una señora que regresó al país de Buenos Aires (Argentina) y no respetó la cuarentena obligatoria” indicó este jueves en conferencia de prensa el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.

Torres dijo en radio Monte Carlo que se está realizando “un trabajo muy intenso” dado que con el correr de las horas surgen mas personas vinculadas al primer caso.

“El caso de la señora que vino de Buenos Aires, que vino de un foco infeccioso tremendo, no guardó cuarentena. De pronto no fue la actitud más responsable, pero sí fue responsable en consultar, y ahí hubo un fallo sucesivo en distintas puertas de urgencia donde consultó por sintomatología sugestiva de COVID, con el antecedente de un viaje, y no se le realizó el PCR”, lamentó Salinas, quien agregó que cuando finalmente la persona fue hisopada el resultado fue positivo.

De inmediato las autoridades sanitarias decidieron trasladarla a Carmelo donde se encuentra internada en cuidados intensivos de CAMOC.

Ayer el reporte del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) indicó que se habían detectado cinco casos nuevos en el departamento de Colonia. Todos estos casos son del “núcleo intrafamiliar” de la mujer que viajó a Argentina, dijo Salinas.