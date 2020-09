PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Una familia coloniense sufrió un acto vandálico en su casa. Los mismos venían sufriendo episodios violentos contra la propiedad de los cuales, según se nos informa, no sería ajeno un individuo con antecedentes penales, aunque no existirían pruebas debido a que no hay cámaras en el complejo habitacional, ya que actuaría en horas de la noche.

Los actos vandálicos constatados son roturas de aire acondicionado a diversos vecinos, pinturas en paredes e incluso en murallones de la rambla coloniense.

Esta madrugada a esa familia le intentaron incendiar la propiedad, colocando en la puerta de entrada un colchón encendido. Por suerte el daño principal se dio solo en la puerta de acceso a la vivienda.

La denuncia se realizó y se estarían buscando pruebas para dar con el sospechoso que atenta sistemáticamente contra esa familia.