PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En la primera entrevista concedida a la prensa, luego de conocerse la reelección de Alicia Espíndola como Alcaldesa del Municipio de Carmelo, adelantó que mantendrá una reunión en la Intendencia de Colonia para posibilitar que su compañera Ivelice Careac puede desempeñar funciones de secretaria privada, dentro de un cargo de confianza política.

Si es una especie de “secretaria privada” o “coordinadora de municipios”, no sería relevante, lo que Espíndola pediría es tener a Careac cerca de su gestión, ya que han trabajado en tándem desde siempre.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En la gestión que termina Ivelice Careac fue concejal pero estuvo permanentemente junto a Espíndola trabajando en equipo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En su facebook previo al resultado electoral Careac realizó una larga argumentación donde desarrolló los motivos de por qué votaba a Alicia, mencionando que para ella ” fue un gran ejemplo durante esta corta y larga carrera, corta en tiempo, nunca alcanzan las horas ni los días para realizar todo lo que necesitamos, larga porque cuando se complican las situaciones deseamos que pase lo más rápido posible y parece nunca pasar el tiempo.

Alicia estuvo ahí, firme, sin doblegarse, siempre dando una palabra de aliento y escuchando cuando parecía que nada tenía solución, enfrento catástrofes que creí que la iban a quebrar, y siguió fuerte decidida y siempre con la humildad que la caracteriza.”

Más adelante señala “escuchó a cada una de las personas que fue al Municipio y soy testigo de ello almorzamos casi todos los días juntas y la mayoría terminaba de comer yo sola, porque Alicia dejaba lo que estuviera haciendo por escuchar al vecino. No había horarios, ni días, eran las 4 de la mañana y me escribía para saber como estaba en el radar, la marea o el viento.

No todos somos perfectos, seguramente algún error cometió, cometí o cometimos, pero nuestra mayor responsabilidad era pensar en el bien de Carmelo y sus vecinos,” precisó.

Espindola será Alcaldesa y como concejales del Partido Nacional estarán Martín Manito de su sector y Luis Pablo Parodi de la 904/904. Por el Frente Amplio Juan José Miguelena y Daniel Carballo.