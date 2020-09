En un comunicado divulgado esta mañana el Director del Hospital Artigas de Carmelo Dr. José Duarte se disculpó por dar información equivocada.

“En el día de ayer se nos comunicó que tres exudados Covid 19 fueron positivos en Carmelo y nos pusimos a trabajar para eguir el hilo epidemiológico”, escribe Duarte.

“De acuerdo a los casos referidos deberíamos realizar un número importante de exudados

La Dra. Mareco Directora Técnica, en conjunto con la Dirección Técnica de Camoc estaba de guardia allí dirigiendo los procedimientos para determinar la entidad del foco y su origen.

Por mi parte en el Hospital estuvimos trabajano para poder tener todos los insumos necesarios, coordinando traer más hisopos de Montevideo.

Se informó a los médicos de guardia y se realizaron cambios en algunos servicios preparando al Hospital para que los funcionarios entren por otra puerta y evitar el contagio. Se cambiaron también horarios de enfermería para cubrir los turnos por parte de la Licenciada Jefe y se dispuso desde ASSE poner una carpa al lado del Hospital porque se esperaba un número muy importante de hisopados, así como otras tareas que nos ocuparon todo el día.

No pude comunicarme con la Dra. Mareco porque ella también estaba muy ocupada en permanente contacto con la Dirección Departamental de Salud dirigiendo los equipos que salieron a realizar hisopados en el hogar Aída Arce y coordinar el hisopado de toda una clase de niños escolares.

No me comuniqué con ningún medio de prensa, pero en la tarde aparecieron periodistas dela prensa capitalina. En el reportaje me preguntaron por el origen del focco y como no me pude comunicar con la Dra. Mareco respondí con la información que había tenido de varios orígenes, cometiendo varios errores.

Dije que un residente del Hogar estaba con síntomas y había sido positivo, falso.

Que los casos correspondían a dos pacientes internados en una mutualista, falso.

Que un familiar de las tres personas positivas vino de Cerro Largo, que posiblemente haya sido la vía de contagio, falso.

Que esta enfermera trabaja en otras institucions, falso.

Tener la responsabilidad de proteger la salud de toda una ciudad, cosa exepcional, lleva a que podemos cometer errores. Se está buscando de forma exhaustiva el origen del foco.

Pido mis disculpas a esta familia y reconozco mi error. ”

Dr. José Duarte

Director del Hospital Artigas